La rassegna sarà inaugurata da Morgan e vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale come Claudio Bisio, Toni Servillo, Abel Ferrara e Peter Grenaway

Al via, a Lamezia Terme, l’undicesima edizione del “Lamezia International Film Fest" curata dal critico cinematografico Gianlorenzo Franzì. Programma ricchissimo di proiezioni, dibattito e ospiti di fama nazionale. La rassegna, che sarà inaugurata da Morgan, al secolo Marco Castoldi, partirà il prossimo 15 luglio ed andrà avanti per cinque giorni fino al 20 luglio. Prevista la presenza di artisti di fama nazionale a partire da Giulio Base, Andrea di Consoli, Claudia Kovacs, Giuseppe Smorto, Claudio Bisio, Toni Servillo, Abel Ferrara e Peter Grenaway. La conferenza stampa di presentazione insieme a Franzì c’erano la direttrice organizzativa Valentina Archetta, il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, il Presidente di Trame, festival dei libri antimafia in corso di svolgimento, Nuccio Iovene.

Franzì ha spiegato che quest’anno il festival sarà ancora più ricco: «Abbiamo deciso di allargarci ed allungarci – ha detto- collaborando anche con altre realtà culturali di Lamezia come Trame. Il programma è abbastanza fitto di pellicole anche inedite che non sono ancora state distribuite nelle sale. Abbiamo previsto le tre sezioni distintive, Colpo d’occhio, Esordi d’Autore e Visioni Notturne oltre a diverse produzioni della Calabria Film Commission. Stiamo andando oltre la Calabria anche perché è la nostra stessa regione che sta diventando location importante di diverse produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali».

Cinema e Calabria dunque come binomio che, forse inaspettatamente, in questi ultimi anni sta diventando base di lancio per una nuova prospettiva culturale. Al Festival si è aggiunta anche l’importante collaborazione dell’Associazione Reportage della giornalista e editrice, Annamaria Persico. responsabile di diverse attività nel corso delle cinque giornate dell’evento.

Soddisfatto il sindaco Paolo Mascaro per il quale «oggi Lamezia è capitale della cinematografia meridionale. Si sta costruendo una straordinaria sinergia tra pubblico e privato. Questo Festival tra l’altro toccherà diversi luoghi della città offrendo un'immagine positiva di Lamezia. Questa volta - ha poi sottolineato Mascaro - la collaborazione tra le due iniziative ci consente di mettere in comunicazione due importanti realtà».

Anche Nuccio Iovane ha evidenziato l'importanza della partnership tra Trame e Liff. «Tante volte si è parlato – ha detto Iovene- dell'incapacità di fare rete nel terzo settore. Oggi finalmente lo stiamo facendo con iniziative culturali di un certo spessore».

Annamaria Persico dal canto suo ha annunciato le iniziative che l'associazione Reportage realizzerà durante le giornate del Festival. Col libro di Teresa Matera si darà vita ad uno storytelling digitale che dal centro storico porterà al Mulino delle Fate con la voce di accompagnamento della Fata Gelsomina. Sempre nelle giornate del Liff sarà bandito un concorso letterario internazionale dedicato a Franco Costabile e sarà anche presentato il premio Nautilus.

Il programma del Lamezia International Film Fest 11

Lunedì 15 luglio

17.30 Sala Giardini 1, Esordi d’autore “Io sono Tony Scott”, di Franco Maresco

19.00 apertura live musicale con Santino Cardamone

a seguire: Premio Ligeia: incontro con Marco Morgan Castoldi

Evento Speciale: Presentazione del libro “La rosa nel bicchiere”, con Luigi Tassone, Giovanni Mazzei

a seguire: Concorso “Traces”, di Dubravka Turic

Visioni Notturne “Home Education”, di Andrea Niada

Martedì 16 luglio

17.30 Sala Giardini 1, Esordi d’autore “Ingannevole è il cuore”, di Asia Argento

17.30 Masterclass di doppiaggio (a cura della Scuola di Recitazione della Calabria): Pasquale Anselmo

19.30 Premio Ligeia, incontro con Asia Argento, Franco Maresco

incontro con Filippo Carlo Jacopo Mazzarella,

a seguire Concorso “The Darking Way”, di Zsolt Pozsgal, incontro con Claudia Kovacs

Visioni Notturne “Hatching la forma del male”, di Hanna Bergholm

Mercoledì 17 luglio

17.30 Sala Giardini 1, Cinema di Calabria, Giotto/Leggera/Ancella d’Amore

18.00 Masterclass di recitazione la cura della Scuola di Recitazione della Calabria): Giorgio Colangeli

19.30 Premio Ligeia Web, incontro con Sio, Giuseppe “Mandrake” Ninno

proiezione cortometraggio IC Manzoni: “Da dove vengono i giocattoli?”

a seguire Concorso: “Ecos”, di Tommy Uorens

Visioni Notturne: “Terrifier”, di Damien Leone

Giovedì 18 luglio

17.30 Sala Giardini 1, Evento Speciale, “Fritti dalle stelle”, di Marco Lombardi

Presentazione del libro “Veg In Black”, di Vegnarok

18.00 Masterclass di recitazione la cura della scuola di recitazione della Calabria). Giorgio Colangeli

19.30 Cinegustologia, incontro con Marco Lombardi

Incontro con Carlo Gallo

a seguire Evento Speciale “Lux Santa”, di Matteo Russo

“Intrecci Etici”, di Lorenzo Malavolta, Lucia Mauri

Venerdì 19 luglio

10.30 piazza Mazzini, Evento Speciale: “Storytelling e tradizione”

17.30 Sala Giardini 1, Esordi d’autore “Il siero delle vanità”, di Alex Infascelli

19.30 Premio Ligeia: incontro con Giuseppe Smorto, Daniela Porto

presentazione del libro “Dimenticami Dopodomani”, di Andrea Di Consoli, incontro con l’autore 20.00 Speciale Trame Festival: “Semidel”, di Fabio Mallo

a seguire Concorso, cortometraggi

Sabato 20 luglio

17.30 Sala Giardini 1, Esordi d’autore, “Poliziotti”, di Giulio Base

19.00 Biblioteca Comunale, premiazione Colpo D’Occhio

Premiazione Nastri d’Argento (in collaborazione con Trame Festival)

a seguire: Premio Ligeia: incontro con Claudio Bisio, Giulio Base, Cristiano Bortone

a seguire Evento di chiusura: “il mio posto è qui”, di Cristiano Bortone e Daniela Porto