Originario del Vibonese, è professore ordinario di Biologia applicata nell’ateneo umbro dove ha ricoperto in passato diversi incarichi

Sarà un calabrese a guidare il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia. Eletto con 214 voti su 233 votanti, Vincenzo Nicola Talesa ne è il nuovo direttore.

Sessantuno anni, originario del Vibonese, è professore ordinario di Biologia applicata nell’ateneo perugino e all’interno dello stesso in passato ha ricoperto diversi incarichi. È stato infatti stato membro del Consiglio di Amministrazione e per due mandati direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale. Nella sua lunga carriera universitaria ha svolto ampia e documentata attività scientifica sia in Italia che all’estero collaborando anche con importanti centri di ricerca.

Nel suo nuovo ruolo a guida del Dipartimento di Medicina, che conta oltre 450 persone tra medici, infermieri, studenti e amministrativi, rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2022.