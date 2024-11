Uno shock anafilattico l’ha portata via per sempre. Barbara Nina Szostek, aveva 15 anni, amava l’arte ed era una ragazzina speciale. Affetta da gravi forme allergiche, è morta nel novembre scorso nonostante la corsa in ospedale all’Annunziata di Cosenza e il disperato tentativo di salvarle la vita. A lei, alla sua spensieratezza e curiosità è dedicato “Campi di fragole: fai della tua vita un film meraviglioso”. Si tratta di un concorso fotografico in scena nella palestra del Liceo scientifico Scorza di Cosenza. La data scelta non è stata casuale ma s’intendeva omaggiare il compleanno della giovane. Barbara era un’accanita estimatrice e mangiatrice di fragole e la sua breve esistenza è stata vissuta intensamente, con entusiasmo ed ardore, proprio come in un film.





La fotografia, nell’immortalare i momenti, vuole cristallizzare il ricordo della ragazza originaria di Cerisano che rimarrà sempre nel cuore della mamma, del papà, zii, cugini, compagni di classe e numerosi amici. Alla prima edizione del contest, assicura la dirigente dell’Istituto cosentino, ne seguiranno altre. Un' iniziativa, dedicata ai ragazzi dai 12 ai 19 anni che amano la fotografia come Barbara.





