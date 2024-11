Una trama romantica che corre sui binari paralleli del passato e del presente, scaturita dall’ incontro fortunato di un vecchio professore che vive arroccato nella biblioteca della sua villa e un giovane deluso nei sentimenti: il nuovo romanzo di Igor Colombo parte da queste basi per dare inizio ad un viaggio attraverso il ‘900, alla scoperta di una storia d’amore antica, capace di salvare chi l’ascolta ma anche chi la racconta.

“Un corpo e un’anima”, che prende spunto dalla nota canzone cantata da Dori Ghezzi e Wess negli anni ’70, segna il ritorno dello scrittore lametino a Link Edizioni, casa editrice all’avanguardia nella scoperta di talenti e nel lancio di storie inedite create da penne già conosciute.

Colombo, che esordisce per Link nel 2019 con il saggio storico “Maratona – la battaglia della corsa”, ha già pubblicato per Città del Sole, nel 2021, il romanzo “Reggina – un sogno chiamato serie A”. In questo nuovo lavoro si mette alla prova con la verità dei sentimenti, in uno stile piano e intenso che rende la lettura particolarmente scorrevole.

Un libro adatto a chi, oltre a leggere il dipanarsi di una grande storia d’amore che genera vita e relazioni del tutto nuove, ha voglia di approfondire, senza annoiarsi, temi storici e culturali ancora aperti, in una diatriba eterna fra i valori legati al passato e il flusso inarrestabile della contemporaneità. «Un corpo e un'anima - riporta una nota - vi trascinerà in una storia davvero emozionante tra passato e presente, con un giovane deluso e con il cuore lacerato ed un vecchio apparentemente scorbutico che passa le sue giornate a leggere e guardare fuori dalla sua finestra. I due cosa avranno da dirsi? Tutto sullo sfondo della nostra bella Calabria e della società italiana dal secondo dopoguerra in avanti e tante emozioni tutte da vivere».