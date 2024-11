Nuovo riconoscimento per Francesco Mastroianni che qualche giorno fa aveva ricevuto i due coni dalla rivista Gambero Rosso 2019

Dei virtuosismi calabresi nelle arti e, quindi, anche nel settore dell’enogastronomia, è risaputo a livello mondiale. Così Il 2019 consacra un altro “artista” nostrano, come celebrità della gelateria mondiale. Francesco Mastroianni, assurge all’Olimpo dei maestri gelatieri del globo. Lo ha sancito al Sigep di Rimini svoltosi nei giorni scorsi, la classifica mondiale delle gelaterie artigianali al “Gelato Festival World Ranking”, che, su 385 artisti del gelato sparsi per il mondo, ha collocato nella top five anche il calabrese Mastroianni. Lo riporta una nota stampa.





La graduatoria è permanente e sarà aggiornata ogni anno. Questo ennesimo successo del gelatiere lametino, rappresenta un ulteriore salto di qualità per lui e per tutta l’enogastronomia calabrese e conclama il maestro di Casa Mastroianni, che proprio pochi giorni fa aveva ricevuto i 2 coni dalla rivista Gambero Rosso 2019, alle platee internazionali.





All’inatteso e graditissimo riconoscimento, per Francesco Mastroianni e la sua scuola di gelatieri, si sono aggiunti altri successi al Sigep di quest’anno. Infatti i suoi allievi Pasquale De Luca e Simone Lauro, rispettivamente di Casa Mastroianni Amantea e Pizzo, hanno conquistato il 2°, 4° e 5° posto al concorso tematico della manifestazione riminese. Medagliere importante e ricco, quindi, per una Calabria sempre più Eccellenza Enogastronomica nel panorama nazionale.

