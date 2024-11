Un milione di visualizzazioni. Una puntata da record. “Il Panettiere” di “Mastri e mestieri”, il format prodotto da LaC Tv e curato dal videoreporter Saverio Caracciolo spopola sul web, che in questo caso premia il racconto delle tradizioni e la potenza artistica e narrativa delle immagini, e non i casi di cronaca ed i sensazionalismi.

In questo programma Saverio Caracciolo narra infatti con la sensibilità delle sue immagini in movimento la tradizione di una regione che conserva nelle mani di esperti "Mastri", quelli che sono gli antichi mestieri che un tempo rappresentavano le attività di paese, il sostegno delle famiglie e l'arte preziosa da tramandare di generazione in generazione.

Un lavoro curato nei dettagli, faticoso e ricercato, dove la reflex diventa lo sguardo verso un passato che va proiettato nel futuro. Una scommessa vinta, anche questa, per il comparto produzioni di LaC TV.

Ecco la puntata integrale: