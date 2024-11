Nella sua biografia intellettuale di Papa Francesco, Massimo Borghesi, ordinario di filosofia morale all’Università di Perugia, ricostruisce il percorso di formazione del Pontefice, gli autori che ne hanno influenzato il pensiero e modellato la maturazione teologica. Gli esiti sono per certi versi sorprendenti. Si scopre un Bergoglio straordinariamente poliedrico e complesso, con un bagaglio culturale di altissimo livello, che ha alimentato la sua sete di sapere non nell’America Latina ma in Europa, soprattutto in Francia.

Edito da Jaca Book il volume, completato da Borghesi anche grazie alle informazioni raccolte direttamente dal Santo Padre, è stato presentato all’Università della Calabria, per iniziativa del Circolo della Calabria del Sussidiario.net, nel corso di un incontro, moderato da Gianfranco Manfredi, al quale hanno partecipato il rettore Gino Crisci, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Francesco Nolè, il professor Giuseppe Perrelli ed il procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo.