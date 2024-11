Un messaggio per le nuove generazioni da quello che è stato uomo, insegnante, storico e soprattutto politico. Nel foyer del Teatro Cilea a Reggio Calabria la presentazione di "Un visionario inaspettato” di Michele Caccamo, biografia autorizzata dedicata al sindaco della primavera di Reggio Italo Falcomatà. Sono stati tanti i reggini e gli amici che hanno partecipato all'appuntamento promosso dalla Fondazione Falcomatà, al quale hanno preso parte due ospiti d'eccezione: il presidente di Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e Sergio Abramo, già sindaco di Catanzaro.

L'evento, moderato dalla giornalista Ilda Tripodi, è stato aperto dai saluti della Presidente della Fondazione, Rosa Neto Falcomatà «Dopo tanti anni dalla morte la biografia viene pubblicata ora perché, in precedenza, sarebbe stata frutto di intensa e ricca emozione che volevamo evitare. Volevamo guardare la vita dell'uomo, dello storico, del politico per portarla alle nuove generazioni. Italo non solo deve essere patrimonio per tutta la comunità di Reggio, ma per tutto il Mezzogiorno».

La presidente della Fondazione Falcomatà poi ritorna su un argomento già prospettato nell'appuntamento voluto a dicembre dalla Fondazione: «Vorremmo che si realizzasse un film su Italo adesso».

L'autore Michele Caccamo mantiene la promessa e spiega: «Era necessaria quest'opera, per dare un messaggio ai giovani che si sono allontanati non solo dalla politica, ma anche dall'etica, dalla morale, c'è dispersione. Figure come Italo Falcomatà non possono che riportare indietro, alla memoria, ai valori della nostra terra».

«È stato un punto di riferimento per tanti politici e amministratori – aggiunge Decaro – lui poi ha vissuto la stagione di passaggio dell'elezione del sindaco dai consiglieri comunali, all'elezione diretta, sono passati trent'anni da una norma importante che ha cambiato il modo di fare politica, i talk show. Sono cambiate anche le tribune elettorali anche a livello nazionale è cambiato l'approccio del modo di fare politica. Lui è stato un punto di riferimento importante per tanti di noi, per il Meridione e Reggio. E spero che tanti giovani possano seguendo il suo esempio avvicinarsi alla politica, una cosa importante per il posto in cui si nasce e si cresce». Ilda Tripodi, giornalista che ha moderato la serata auspica che «la prossima mossa possa essere quella di far entrare Italo come visionario nelle scuole». Sergio Abramo, già sindaco di Catanzaro chiarisce: «Italo resterà nel mio cuore, devo tanto a Reggio e alla famiglia di Italo».

L'evento è stato accompagnato dalla musica dei maestri Pasquale Faucitano, Alessandro Carere e Graziella Danieli, componenti dell'orchestra del Teatro Francesco Cilea.