La musica per valorizzare il territorio e cantare le sue bellezze. C'è quest'obiettivo dietro l'iniziativa portata avanti dal gruppo musicale Etno Pathos, che ha deciso di dedicare il suo ultimo brano a Tropea. Non solo una canzone, ma un vero e proprio progetto culturale, sostenuto anche dal Comune, che prevede la realizzazione del videoclip tra le vie della Perla del Tirreno. E i protagonisti saranno proprio i tropeani. Ragion per cui, gli Etno Pathos hanno diffuso un avviso pubblico per cercare figuranti.

"Trupia", questo il titolo del brano in uscita a fine maggio, sarà - assicurano - «un inno alla città di Tropea ed alla sua gente». L'invito a partecipare alle riprese è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nella Perla del Tirreno.

Si potrà partecipare in qualità di attore/attrice o semplice comparsa. Le selezioni avverranno sabato 22 aprile a partire dalle ore 16:30 nella piazza alle spalle della Cattedrale di Tropea - salvo avverse condizioni meteo che potrebbero indurre l’organizzazione a dislocare l’appuntamento. «Saranno scelti individui di qualunque sesso, età, razza o etnia. La partecipazione di persone minorenni è subordinata all’autorizzazione da parte di un genitore/tutore», spiegano i promotori.

Le riprese si terranno poi sabato 6 maggio, in caso di maltempo saranno posticipate. La partecipazione - precisa il gruppo - è gratuita, non essendo previsto alcun rimborso spese per attori/attrici o comparse. Non è consentita la partecipazione a soggetti che intendono perseguire finalità di lucro, poiché il progetto prevede la sola promozione della città di Tropea e non di privati o aziende. Le persone selezionate non potranno comunque scegliere arbitrariamente la scena o il luogo ai quali partecipare, ma dovranno adattarsi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla regia, a pena di esclusione».