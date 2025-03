La storia di Giuseppe Vincenzo Barillaro e il suo amore per la preistoria al centro del documentario di Saverio Caracciolo che andrà in onda su Rai 3 domani, martedì 18 marzo, nel corso della trasmissione Geo. Protagonista del lavoro firmato dal documentarista di LaC Tv, un originale progetto realizzato dall’87enne che vive in località Priscopio, nel comune di Zambrone.

Barillaro fin da piccolo ha nutrito una profonda passione per la natura e l'archeologia, dedicando tutta la sua vita a questi temi, fino a costruire nel suo terreno una capanna preistorica al cui interno ha realizzato un museo dedicato alla civiltà contadina. Nel documentario ci sarà anche sua figlia Stefania, che guiderà i telespettatori alla scoperta, lungo il fiume Potame, delle piante preistoriche, veri e propri fossili viventi come la felce capelvenere. Durante il percorso raccoglierà alcune piante per preparare un pesto che sarà poi utilizzato dallo chef Alessio Argento in un piatto a base di cernia pescata a Tropea.