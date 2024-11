Lea Ceramiche, brand di riferimento nelle superfici ceramiche di design, e l’Istituto Marangoni Milano the school of Design, hanno assegnano la vittoria del contest alla giovane designer calabrese Melania Bianco, originaria di Catanzaro diplomata presso lo stesso istituto in interior design e ora del master in Surface and Textile design. Per il Fuori Salone di Milano da pochi giorni concluso, la designer calabrese è stata premiata per la sua proposta progettuale, originale in linea nel coniugare lo stile del brand con le più recenti tendenze dell’interior.