«Nella nostra società attuale rappresentano onore e gloria “dell’altra Calabria”, nonché tutori della formazione educativa, musicale e umana. La loro attività, grazie all’autonomia intellettuale ed alla libera creatività di grandi personaggi, non è soffocata dalla crescente standardizzazione della società. Essi, con la loro autentica e maestosa opera musicale e sociale, elevata a valore estetico, educativo ed a mito culturale, riescono a dissolvere l’immagine alienante del quotidiano, eludendo così, la pietrificazione dei rapporti interumani». Giunto all’13ª edizione, il Premio Una vita per la musica, ideato dal M° Maurizio Managò, direttore d’orchestra seminarese, figura di primo piano del fenomeno delle bande musicali nella nostra regione, è rivolto a quelle personalità che con la loro opera contribuiscono o hanno contribuito alla divulgazione della musica nella nostra regione e a soggetti che operano per il bene della collettività.

Celebrare gli artisti calabresi

Personalità, quindi, non sempre direttamente collegati a quest’arte massima, ma nel loro divenire professionale, intellettuale o artistico dalla musica non possono prescindere. Così il Direttore Artistico del Premio, Maurizio Managò: «Riproponiamo con molto entusiasmo questo appuntamento con le eccellenze nel campo musicale della nostra terra. Siamo convinti di avere individuato personalità prestigiose che con la loro opera e nella loro quotidianità sono sicuramente da additare come esempio positivo per le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di messaggi di positività ed è giusto essere riconoscenti verso chi si spende quotidianamente per tutto questo. È doveroso, inoltre, da parte mia ringraziare quanti danno il loro apporto: l’Associazione Ragone per l’organizzazione della manifestazione, l’AMA Calabria, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Laureana di Borrello per il sostegno ed il patrocinio dell’evento e tutti gli organi di stampa per la testimonianza e visibilità che danno alle nostre iniziative». La serata sarà arricchita dalla presenza dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello diretta dallo stesso maestro Maurizio Managò

I premiati dell'edizione 2023

Questi i premiati: i maestri direttori Bruno Zema e Gaetano Pisano, tra gli artefici del rinnovamento del mondo bandistico della nostra terra. Il Cantiere Musicale Internazionale del grande pianista Roberto Giordano; scuola di perfezionamento e punto di riferimento per pianisti provenienti anche dall’estero. E poi, la pianista palmese grande interprete di Cilea, Beatrice Zoccali; il direttore di coro e compositore Franco Arena; il videomaker Enzo Barone, e un’orchestra giovanile dell’alto ionio cosentino che molto bene fa parlare di sé, l’Orchestra di Fiati di Crosia. Come ogni edizione alcuni Premi Speciali alla Memoria, il primo al maestro Gianni Mazzei, compianto Direttore della Banda Musicale San Giacomo di Fuscaldo e a Denise Galatà, la giovane scomparsa tragicamente durante una traversata in rafting sul fiume Lao e organista nella propria parrocchia.

Il premio a Giovanni Allevi

E infine, l’albo d’oro dei premiati, dopo Riccardo Muti e Uto Ughi, che hanno ricevuto il premio nelle precedenti edizioni, anche quest’anno un grande nome: il maestro Giovanni Allevi, artista internazionale, geniale e poliedrico, capace di far avvicinare alla musica colta anche i più giovanissimi. Purtroppo, Giovanni Allevi, non potrà essere presente alla cerimonia di consegna per via della grave malattia che lo ha colpito due anni fa, ma appena ricevuta notizia di questo conferimento non ha nascosto l’emozione e la soddisfazione per questo piccolo ma significativo gesto che arriva da un’orchestra di giovani calabresi che tanto bene stanno facendo.

Il messaggio di Allevi:

Giovanni Allevi ha inviato questo messaggio con la preghiera che venga letto durante la cerimonia di premiazione: «Cari giovani talenti dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per il vostro impegno e dedizione alla musica e per avermi conferito il “Premio Una Vita per la Musica 2023”. La vostra passione e il vostro talento brillano come stelle nel cielo notturno. Non smettete mai di credere in voi stessi e nel vostro straordinario potenziale. La musica è fonte d'ispirazione per tutti noi, un linguaggio universale che parla direttamente ai cuori. Continuate a suonare con passione e condividete la vostra arte con il mondo. Siete la speranza e il futuro della musica. Ricordate sempre che ogni nota che suonate ha il potere di emozionare, di toccare l'anima e di cambiare il mondo. Non abbiate paura di sognare in grande e di perseguire i vostri obiettivi musicali con determinazione. Grazie, grazie per l’amore e stima che nutrite. Con affetto, il vostro Giovanni».