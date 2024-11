Il “campus” gratuito promosso dal Dipartimento universitario diretto da Massimo Costabile avrà carattere residenziale. L’iniziativa in collaborazione con il Comune di Cerisano che mette a disposizione Palazzo Sersale. Ecco come presentare domanda

«Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria investe sulle eccellenze calabresi». Il professore Massimo Costabile illustra così la nuova sfida del dipartimento universitario che dirige: valorizzare 25 studenti e studentesse particolarmente meritevoli del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria offrendo loro un percorso didattico-formativo di orientamento multidisciplinare finalizzato alla scoperta dell’economia, della statistica e della finanza. Nasce così, in collaborazione con il Comune di Cerisano, la I Edizione della Summer School “Desf4future” che si terrà dal 23 al 27 giugno 2024 nella dimora storica del Palazzo Sersale, situato nel suggestivo centro storico del Comune di Cerisano, ospitale borgo delle Serre cosentine a soli 10 km dal capoluogo.

Entusiasta dell’iniziativa il sindaco del Comune di Cerisano, Lucio Di Gioia: «Il nostro magnifico Palazzo Sersale - si legge in una nota - aprirà le porte a tanti giovani provenienti da tutta la regione proiettandosi, sempre più, come hub culturale al servizio della Calabria. Siamo orgogliosi di poter essere partner dell'Università della Calabria e collaborare con il Desf per la realizzazione della Summer School. Non solo per l'alta valenza formativa ma, ancor più, perché rappresenta una concreta occasione di crescita e di “contaminazione” culturale di un territorio e un’intera comunità. Lo sforzo di noi tutti è quello di convincere i nostri ragazzi a rimanere in Calabria, non come opzione, ma come vera opportunità».

Unica nel suo genere in Calabria, la Summer School vuole favorire la crescita culturale dei partecipanti, il potenziamento delle loro capacità critiche e analitiche nonché la scoperta delle soft skills. Un’occasione anche per conoscere più da vicino l’Università della Calabria e immergersi nel suo Campus. La peculiarità della Summer School è di essere residenziale e gratuita. Gli ammessi alloggeranno all’interno della foresteria di Palazzo Sersale, o in B&B situati in prossimità della struttura, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Cerisano. Le lezioni e le attività si terranno all’interno del Palazzo Sersale e presso le aule del Dipartimento Economia, Statistica e Finanza.

La giornata tipo - spiega la nota - prevede lezioni con docenti del Desf volte a stimolare la curiosità verso l’economia, la statistica e la finanza attraverso un approccio learning-by-doing basato sulla presentazione di casi reali e la discussione di tematiche di grande attualità. Una particolare attenzione verrà dedicata ad approfondimenti sui temi dell’economia regionale, all’educazione finanziaria e alle nuove sfide poste dall’economia circolare e dalla digitalizzazione dei dati (big data). Non mancheranno momenti dedicati alle attività laboratoriali, ai lavori di gruppo, al confronto, alla condivisione di esperienze, alle testimonianze, alla convivialità e alla socialità.

Tanti gli apprezzamenti ricevuti dai dirigenti scolastici che sono stati informati dell’iniziativa e invitati a stimolare la partecipazione degli studenti e delle studentesse alla Summer School. Per partecipare occorre presentare una domanda online entro il 13 maggio (clicca QUI). Una commissione valuterà le domande pervenute e stilerà una graduatoria dei candidati sulla base di questi parametri: media dei voti conseguiti nell’ultimo periodo di valutazione disponibile del corrente anno scolastico 2023/2024; media dei voti conseguiti nello scrutinio finale del precedente anno scolastico 2022/2023; partecipazione a competizioni, progetti e iniziative di orientamento, di approfondimento o potenziamento delle competenze.

«Ora che la palla è passata alle scuole – concludono gli organizzatori - già iniziano ad arrivare da tutta la Calabria le prime domande di ammissione e fervono i preparativi per il varo di un appuntamento che vuole diventare un punto di riferimento per tutti gli studenti e le studentesse calabresi. Un traguardo ambizioso per il Desf, ma soprattutto una grande opportunità per le scuole e le famiglie che potranno veder riconosciute e valorizzate le eccellenze della nostra terra nella speranza che le giovani generazioni, con adeguate conoscenze e competenze, unitamente all’entusiasmo e allo spirito di “restanza”, possano rappresentare il vero valore aggiunto per il futuro della Calabria. Tutte le informazioni sulla Summer School e la domanda di ammissione sono disponibili QUI