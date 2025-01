Offrire agli studenti un percorso formativo internazionale per affrontare le sfide globali della migrazione e dell’inclusione educativa: è questo l’obiettivo ambizioso del percorso di studio magistrale EDU_MIG, un Erasmus Mundus Joint Master Degree in Educazione, Migrazione e Diversità, finanziato dall’Unione Europea con 4,2 milioni di euro, che sarà realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università della Calabria e atenei di Svezia e Germania. Lo si apprende da una nota dell’Unical.

Come partecipare

Il primo bando di selezione, in scadenza il prossimo 15 febbraio, rivolto a laureati triennali principalmente in ambito umanistico e sociologico, mette a disposizione 25 posti per studenti provenienti da tutto il mondo, con 17 borse di studio a copertura integrale dei costi. Il percorso formativo, altamente innovativo e interdisciplinare, integra ricerca avanzata e pratica educativa, combinando studi sulla migrazione, scienze dell’educazione e linguistica applicata. L’obiettivo è formare professionisti altamente qualificati, capaci di operare in contesti internazionali nel settore dell’istruzione, della migrazione e della gestione della diversità culturale.

Un percorso formativo con un respiro globale

Coordinato per l’Università della Calabria dalla professoressa Rossella Pugliese del Dipartimento Culture, Educazione e Società, diretto dal professor Roberto Guarasci, il programma EDU_MIG intende preparare i suoi allievi a ricoprire ruoli chiave per la gestione della diversità nelle scuole, nelle istituzioni educative pubbliche e private, nelle organizzazioni non governative, nelle imprese. Grazie alla collaborazione con istituzioni partner in Benin, Turchia e Tunisia, il percorso formativo punta a favorire una competenza interculturale e multilingue che sappia promuovere un approccio critico e innovativo alle sfide del multiculturalismo.

Conseguimento di un triplo titolo

Il programma EDU_MIG, che punta all’accreditamento quale corso di laurea magistrale internazionale, ha il vantaggio di offrire subito a chi lo consegue un titolo accademico con triplo rilascio (uno per ciascuna delle università partner), ampliando le prospettive professionali dei laureati a livello globale.

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di candidatura, è possibile visitare il sito edumig.org.