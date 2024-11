Sono ancora aperte le iscrizioni ai master promossi dalla Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche dell’Università della Calabria, per l’anno accademico 2022 – 2023.

La Scuola, che è parte del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, è impegnata - risporta una nota dell'ateneo - nell’azione di sostegno ai processi di innovazione tesi a rafforzare la razionalizzazione, l’efficienza, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativa pubblica e privata.

È prevista l’erogazione a distanza di master e corsi di alta formazione. Per i master in Management delle amministrazioni pubbliche e in Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego, la scadenza delle iscrizioni è fissata per il 31 dicembre 2022.

Il master di II livello in Management delle amministrazioni pubbliche, giunto alla XIII edizione, è rivolto alla formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei giovani laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso alla dirigenza amministrativa in ambito europeo, nazionale e regionale/locale, nonché nell’ambito delle amministrazioni funzionali.

Il master di II livello in Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego è finalizzato all’aggiornamento ed alla formazione di professionisti, consulenti, dipendenti di PP.AA. operanti nel mercato del lavoro e nel settore dei servizi per l’impiego (pubblico e privato). Esso è altresì finalizzato alla formazione/specializzazione di giovani laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso a specifiche professioni (avvocati giuslavoristi, consulenti del lavoro, commercialisti).