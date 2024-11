Pubblicate le graduatorie delle ammissioni anticipate all’Università della Calabria, che registra un trend in crescita, contrariamente alle aspettative a livello nazionale che prevedevano un calo di iscrizioni a causa della ricaduta economica dovuta all’emergenza sanitaria. All'Unical le domande per le ammissioni anticipate quest’anno sono aumentate di 785, passando da 1348 a 2133.

+15 per cento di iscrizioni in più

«Un dato significativo - commenta il rettore Nicola Leone - se si pensa che pur limitando il confronto solo ai corsi presenti anche nel 2019, abbiamo avuto un incremento del 15%, in assoluta controtendenza rispetto agli ultimi anni, in cui perdevamo sistematicamente studenti». «Non abbiamo ancora elementi sufficienti per analizzare i motivi di questa crescita - spiega il rettore Leone - una componente potrebbe essere dovuta a una certa riluttanza ad andare al Nord dopo la pandemia, che potrebbe aver ridotto la migrazione. Ma voglio sperare che sia dovuta soprattutto al cambio di passo dell’ateneo operato, che è già visibile dal territorio, anche grazie ad una migliore comunicazione».

Aumento dei posti a disposizione nelle Facoltà

Per premiare la volontà di tanti studenti di entrare nell’ateneo di Arcavacata e per andare incontro alle esigenze delle famiglie che in questa fase avranno difficoltà economiche nella mobilità, il rettore ha deciso di sollecitare ai direttori dei Dipartimenti un incremento dei posti messi originariamente a bando per l’ammissione anticipata. In particolare, passano da 60 a 71 i posti per il corso di laurea in Lettere e Beni Culturali; da 120 a 137 per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale; da 55 a 75 per il corso di laurea in Biologia; da 30 a 45 per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche; da 60 a 72 per il corso di laurea di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; da 140 a 192 per il corso di laurea in Ingegneria Informatica; da 70 a 78 per il corso di laurea in Informatica.

Le graduatorie

Le graduatorie sono consultabili dagli studenti sui profili personali di Esse3, nella sezione “menu”, “segreteria”, “bandi di ammissione”. Gli ammessi dovranno attendere l'avviso della pubblicazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata tra una settimana circa, per poi immatricolarsi ufficialmente. Nel frattempo è importante che richiedano subito l’Isee Dsu al proprio Caf per poter ottenere eventuali esoneri o riduzioni dalle tasse di iscrizione in funzione del reddito familiare. I non ammessi, invece, possono sperare ancora in eventuali scorrimenti, che potrebbero avvenire nella graduatoria definitiva. Infine i respinti, che non hanno ottenuto il punteggio minimo previsto, sono esclusi da questa fase di ammissione, ma potranno partecipare a quella successiva, con nuovo bando che sarà pubblicato nel mese di luglio e nel quale la graduatoria terrà conto prevalentemente del voto di diploma.