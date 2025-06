Il Senato accademico dell’Università della Calabria ha deliberato il conferimento del titolo di Dottore di ricerca honoris causa alla professoressa Angela Misiano, su proposta del dipartimento di Fisica e del collegio di dottorato in Scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali. La proposta è ora al vaglio del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), cui spetta l’approvazione definitiva.

Una decisione che premia una vita dedicata alla divulgazione scientifica, alla formazione dei giovani e alla promozione della cultura scientifica, in particolare nei campi della Fisica e dell’Astronomia. La professoressa Misiano si è distinta per la lunga attività svolta nelle scuole e per la direzione del planetario Pythagoras di Reggio Calabria, diventato negli anni un centro di riferimento per studenti, insegnanti e appassionati.

Il suo lavoro ha prodotto risultati tangibili: dalla massiccia partecipazione di studenti calabresi ai Campionati nazionali e internazionali di Astronomia, alle brillanti carriere scientifiche avviate da molti suoi ex allievi. Nel 2022, a ulteriore riconoscimento del suo valore umano e professionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Con questo dottorato honoris causa, l’Università della Calabria intende rendere omaggio a una figura che rappresenta un esempio di dedizione, passione e servizio al sapere, e il cui instancabile impegno continua a ispirare le nuove generazioni e a rafforzare il legame tra scienza, scuola e territorio. Dopo l’approvazione da parte del MUR, si procederà con la seduta ufficiale di conferimento del titolo.