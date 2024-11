L'appuntamento è fissato per il 24 maggio all'Università della Calabria. Ospite d’onore il conduttore del programma televisivo Geo di Rai Tre Emanuele Biggi

Il Nature Day, la giornata dedicata al mondo della natura giunta ormai alla quinta edizione, venerdì prossimo arriverà all’Università della Calabria.

La manifestazione è stata organizzata dal corso di Laurea in Scienze Naturali. L'ospite d’onore sarà, come ormai da tre anni, il conduttore del programma televisivo Geo di Rai Tre, Emanuele Biggi, che sarà affiancato dal divulgatore scientifico Francesco Tomasinelli.

Un tuffo nel mare

Quest'anno la manifestazione, supportata anche dall'Ordine nazionale dei biologi e dall'Associazione scientifica biologi calabresi, farà un tuffo nel mare. I gruppi di ricerca del Dibest, che lavorano nell'ambito delle scienze del mare, mostreranno infatti agli studenti delle scuole di II grado calabresi le loro linee di ricerca.

In programma anche due importanti premiazioni. La prima è quella del concorso Natura è Cultura, promosso dal coordinatore del corso di laurea in Scienze naturali, Sandro Tripepi; la seconda riguarda le Olimpiadi di scienze naturali, il cui referente regionale è Emilio Sperone.

A tal proposito il team di studenti calabresi di questa edizione ha già ottenuto un importante risultato: quello di partecipare, accompagnati dalla docente Roberta Latini, alle fasi nazionali dove lo studente Luigi Greco, del Liceo scientifico “Filao” di Crotone, si è classificato al quarto posto nazionale per la sezione " Triennio Scienze della Terra".