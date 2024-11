È stato siglato oggi nella sede dello University club all’Università della Calabria, 22 gennaio, il protocollo d’intesa tra l’Unical e la Lobachevsky State University di Nizhni Novgorod, in Russia.



«Si tratta - é detto in un comunicato dell'Unical - del rinnovo di un atto di collaborazione, che è ormai in essere da 25 anni, e che ribadisce la volontà delle due Università di continuare a lavorare insieme sui temi della didattica e della ricerca. L'accordo prevede, tra le altre cose, la possibilità di acquisire il doppio titolo di laurea in diverse discipline che vanno dall'economia, alla finanza, all'informatica e alla meccanica. Il documento sottoscritto conferma la volontà di proseguire una costante collaborazione tra le due università, anche nel campo della ricerca scientifica».



Prosegue la nota: «Nel corso della mattinata si sono susseguiti vari interventi da parte dei direttori di dipartimento dell'Unical e della Lobachevsky State University, che hanno illustrato gli obiettivi raggiunti e i campi di studio dei diversi corsi di laurea. A conclusione della giornata, il rettore Gino Mirocle Crisci, per l'Unical, e il presidente Roman Strongin, per la Lobachevsky State University, hanno firmato il nuovo accordo di collaborazione».