In 560 riceveranno il premio di laurea e 100 il contributo per la mobilità internazionale. Il rettore Leone: «L’ateneo ha garantito i servizi a tutti, arrivando perfino ad affittare delle stanze in hotel pur di assicurare l’alloggio a tutti gli idonei»

Un traguardo tutt’altro che scontato che testimonia il costante impegno profuso dall’Unical per assicurare il diritto allo studio. Anche quest’anno l’Ateneo garantisce la borsa a tutte le studentesse e tutti gli studenti risultati idonei nelle graduatorie del diritto allo studio, azzerando l’aberrante figura di “idoneo non beneficiario” che era ricorrente alcuni anni fa. Sono oltre 8.000 gli iscritti che ricevono la borsa, 560 il premio di laurea e 100 il contributo per la mobilità internazionale, per un totale di circa 45 milioni di euro. La copertura del 100% degli idonei è stata raggiunta tramite l’impiego delle risorse aggiuntive del Pnrr e dei finanziamenti della Regione, che integrano le risorse ordinarie del Fondo di finanziamento ministeriale (FIS), della tassa per il diritto allo studio e delle risorse proprie messe a disposizione dall’Ateneo per circa 3,7 milioni di euro.

Un dato significativo in un contesto di crescita della platea dei beneficiari e dell’importo assegnato alla borsa. Un risultato a cui ha contribuito l’assessorato regionale all’Istruzione e all’Alta Formazione, che, con un recente provvedimento, ha reso disponibili 6,6 milioni di euro necessari a completare l’assegnazione a tutti gli idonei. «Siamo felici di essere riusciti, per il sesto anno consecutivo da inizio mandato, a garantire la borsa di studio al 100% degli idonei – ha dichiarato il rettore Nicola Leone, – e ciò è avvenuto nonostante l’aumento del valore della borsa e del numero di iscritti. Si conferma la grande attenzione che riserviamo agli studenti. Non solo l’Unical ha impiegato risorse proprie; ma già in autunno, ancor prima del reperimento dei fondi necessari, l’Ateneo ha garantito i servizi a tutti, arrivando perfino ad affittare delle stanze in hotel pur di assicurare l’alloggio a tutti gli idonei».

Unica in Italia a garantire l’alloggio a tutti gli idonei. L’attenzione dell’Unical per il diritto allo studio e la residenzialità viene riconosciuta anche a livello nazionale, e suffragata da dati oggettivi, visto che alla voce “servizi e borse di studio” l’ateneo calabrese ha ricevuto dal Censis il punteggio più alto di tutte le altre università d’Italia. L’Università della Calabria è l’unica del Paese a garantire l’alloggio a tutti gli studenti idonei, al contrario degli altri atenei che, una volta occupati gli alloggi disponibili, offrono agli studenti un contributo economico che copre solo in piccola parte i costi dell’affitto. Questa politica residenziale dell’Unical risulta quindi particolarmente virtuosa nell’attuale contesto di “caro affitti” e di crisi nazionale degli alloggi per fuori sede. L’Unical vanta un numero di posti letto per studenti in corso quattro volte superiore alla media nazionale, che presto sarà ulteriormente ampliato, perché è già in corso la gara per rendere disponibili ulteriori 500 posti letto per gli studenti. I nuovi beneficiari di borsa possono prendere visione del proprio status e dello scorrimento delle graduatorie accedendo al Portale dei Servizi Online del Centro Residenziale o tramite l’app Unical Life. Le erogazioni inizieranno a fine mese.