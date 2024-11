Prosegue il viaggio alla volta delle meraviglie della Calabria di Uniti dalla Musica, il progetto nato dalla sinergia tra dj, artisti, imprenditori, artigiani e commercianti che si propone di promuovere e valorizzare le bellezze del territorio e le sue eccellenze.

Uniti dalla musica

Dopo le tappe a Palazzo della Provincia di Cosenza e al Protoconvento Francescano di Castrovillari, una location mozzafiato ospiterà un dj set affidato ad Achille Lombardi, Marco Guidi e Digital Max: «Saremo catapultati all'interno delle suggestive grotte di Sant'Angelo a Cassano allo Ionio. Nel cuore della terra, tra stalattiti e stalagmiti, per un'esperienza suggestiva che condurrà in un viaggio nel tempo e in una storia tutta da scoprire, e nello spazio, disegnato da giochi di luci, forme e colori che si creano in questo monumentale complesso carsico, plasmando l'atmosfera di puro incanto. La musica dal canto suo offrirà una dimensione nuova per esplorarle da una diversa angolazione, per ammirarne le sfumature più recondite, per godere di questo gioiello della natura», annunciano i promotori.

Le grotte di Cassano

«Un lavoro indubbiamente difficoltoso quello di allestire il dj set con una diretta all'interno delle grotte però proprio per questo più esaltante del solito – aggiungono dall'organizzazione. Attraverso le attrezzature che porteremo fino a qui daremo vita a un design scenografico impressionante. Un’esperienza immersiva che ci porta a vivere lo spazio davvero in profondità da tutti i punti di vista».

L’esibizione

Achille Lombardi, dj e producer originario di Castrovillari, proporrà al pubblico un set ibrido, in cui oltre a mixare i brani creerà dal vivo suoni dati da sintetizzatori, effetti e looper, contaminando la timbricità digitale al fascino dei suoni analogici offerti dal giradischi. Marco Guidi, organizzatore, dj e produttore, nonchè ideatore di questo progetto, ha nel suo bagaglio numerose presenze nelle più prestigiose consolle italiane ed estere. Dalla sua postazione promette di rendere l'ambiente futuristico e immergere il pubblico in un sound catartico.

Digital Max Massimiliano Mazzei alias Dj Digital Max, fondatore della Supparclub, azienda che fornisce attrezzature per locali, discoteche e tutto ciò che gira intorno alla musica, vanta esperienze lavorative al fianco di numerosi dj internazionali come Dave Morales, Tedd Patterson, Carl Cox, Joseph Capriati. Con il suo dj set che va dalla musica pop passando per la soulful house e Cool jazz caricherà l'atmosfera di ritmi ipnotici. Appuntamento domenica 30 maggio alle ore 15 sul canale Mixcloud di “Uniti per la musica” con l’imperdibile diretta.