Taglio di nastro all’Università Magna Graecia di Catanzaro per nuovi servizi e strumenti tecnologici dedicati alla formazione degli studenti ed agli eventi culturali. All’inaugurazione hanno preso parte, oltre ai vertici dell'Ateneo, diverse e numerose istituzioni tra cui il prefetto De Rosa, l’arcivescovo Maniago, il vicepresidente della giunta regionale Pietropaolo, l’assessora comunale alla cultura Monteverdi ed il vicepresidente della provincia Fragomele.

Anima profondamente digitale

«Qui vedete dei libri, ma in realtà abbiamo un'anima profondamente digitale – ha detto la prof. Tiziana Montalcini, presidentessa del Sistema Bibliotecario d’Ateneo (in foto) – e quindi è stato necessario proprio creare un'area dove ci fosse la multimedialità per accedere a questi nuovi linguaggi. Abbiamo diverse biblioteche, a parte questa che è la biomedico-farmacologica abbiamo quella giuridica-economica che è bellissima, anche quella molto innovativa e poi abbiamo anche al centro di Catanzaro quella in collaborazione con la Camera di Commercio, abbiamo una sala lettura in una zona un po' più periferica. Organizziamo eventi culturali sulle tematiche più svariate, come un recente un corso di ascolto alla musica classica. Riteniamo di avere una responsabilità, noi non dobbiamo solo formare dei professionisti ma dei cittadini, degli uomini di domani e quindi gli eventi culturali devono essere più svariati».

Il concetto di Campus

L'innovazione è stata sostenuta con circa 4 milioni di euro di cui un terzo a carico del Por Calabria ed il restante in quota università.Tra gli spazi principali, la sala multimediale, i totem digitali, la didattica con visori 3D la saletta cinema, un laboratorio teatrale, la biblioteca, la sala ricerca e persino un giardino pensile.

«Questo realizza il concetto del Campus – ha replicato il magnifico rettore Gianni Cuda – che è un posto che deve essere vissuto a tutto tondo dalla nostra comunità, sia quella studentesca che quella dei docenti. Abbiamo fatto un enorme salto di qualità negli ultimi due o tre anni, in virtù delle tecnologie che sono in effetti arrivate e che noi abbiamo immediatamente messo a disposizione dei nostri studenti e l'area multimediale completa appunto questa dotazione che noi mettiamo immediatamente a disposizione dei nostri docenti e dei nostri colleghi».

I nuovi spazi

Area Multimediale UMG, ecco i nuovi spazi e i servizi:

• Sala Team Work: ambiente progettato per la collaborazione e la creatività, ideale per progetti di gruppo e brainstorming;

• Sala Multimediale: sala attrezzata con pc connessi a internet, ideale per esplorare contenuti digitali,per attività collaborative e momenti di apprendimento interattivo anche con visori 3D;

• Saletta Cinema: sala con impianto audio-video all’avanguardia, perfetto per proiezioni culturali e didattiche;

• Roof Garden: oasi panoramica per eventi, relax e networking;

• Sala ricerca bibliografica: un luogo dedicato alla ricerca e all'innovazione, con risorse digitali avanzate per ogni esigenza accademica e professionale;

• Totem digitali: per ricevere informazioni in modo interattivo sui docenti, sulle aree di ricerca e per l'orientamento degli studenti;

• Laboratorio teatrale: spazio di espressione per la rappresentazione di opere, la lettura di testi e le interviste che darà vita a eventi culturali coinvolgenti.