Anche quest’anno Censis pubblica la sua classifica delle Università italiane, giunta alla ventesima edizione: un’articolata analisi del sistema universitario italiano (atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità.

L'Unical quarta tra i grandi atenei

Tra i grandi atenei (da 20.000 a 40.000 iscritti), si distingue anche l'Università della Calabria che rimane tra le prime quattro posizioni. Il suo in realtà è un arretrare: mentre l'anno scorso suo era il secondo posto, per l'edizione 2020/2021 scivola al quarto con un punteggio generale di 98,5. Il podio in questa categoria spetta spetta a Perugia (92,7), Pavia (90,3) e Parma (90), mentre ultima si posiziona Messina (75,5). In riferimento ai servizi erogati nei grandi atenei, però, l'Unical è prima con un punteggio di 110, peraltro con uno stacco importante rispetto al secondo posto perugino (86).

Atenei medi: Catanzaro in coda

Anche quest'anno è l'Università di Trento a guidare la classifica dei medi atenei statali con un punteggio di 98,7, seguita da Sassari (96) e Siena (94,8). L'Università Magna Grecia di Catanzaro, che rientra in questa categoria, risale di una posizione rispetto all'anno scorso e si attesta terzultima (punteggio generale: 77,7), seguita dall'Università di Napoli Parthenope (77) e l'Università di Napoli L'Orientale (73,7).

Reggio seconda tra i piccoli atenei

Bene per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria che ottiene il secondo posto nella categoria dei piccoli atenei con un punteggio di 83,8, preceduta solo da Camerino (93,5). Reggio figura come prima, poi, tra i piccoli atenei se si prendono in riferimento le borse di studio erogate (punteggio 110) e le strutture (102).