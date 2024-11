La firma del protocollo a Napoli per lo sviluppo ed il potenziamento della ricerca nel campo, tra gli altri, dell'intelligenza artificiale, dell'energia

È stato siglato a Napoli un accordo quadro internazionale italo - francese tra l'Università Parthenope, le Università di Palermo e della Calabria e le Università francesi di Artois, Picardie-Jules Verne e Littoral Cote d'Opale, sui temi di ricerca, didattica, mobilità docenti e studenti.

L'alleanza strategica servirà a stabilire relazioni di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca, realizzando azioni congiunte per la mobilità di ricercatori e docenti, lo scambio di materiale scientifico, la costruzione sinergica di progetti di ricerca o di formazione e la sottoscrizione di accordi Erasmus+ per gli studenti.

I temi di interesse dell'accordo sono comuni agli Atenei ed in linea con l'agenda europea per la ricerca e l'innovazione, volta a realizzare priorità strategiche legate al raggiungimento dello sviluppo sostenibile ed alla promozione della competitività e della crescita. L'accordo promuoverà una politica comune per lo sviluppo ed il potenziamento della ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, dell'energia, del mare e della bioeconomia, del cambiamento climatico e del turismo, della salute e delle scienze sociali, dell'informazione, dell'agroalimentare.