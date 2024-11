Un piccolo borgo calabrese, Vaccarizzo, frazione di 500 abitanti di Montalto Uffugo, comune del Cosentino, è stato "adottato" dal Mit di Boston, il prestigioso Istituto di tecnologia del Massachusetts. Vaccarizzo, infatti - scrive oggi il Sole 24 Ore - diventerà un prototipo di rigenerazione sociale grazie ad una iniziativa internazionale che coinvolge 35 paesi del mondo, 300 team e altrettante idee di trasformazione sociale. Nasce così "I live in Vaccarizzo". Il Mit - è scritto sul quotidiano economico - ha selezionato la proposta di ripopolamento delle aree marginali presentata da Brit, una start up innovativa impegnata nella rigenerazione di borghi e dimore storiche a rischio di abbandono.

Fra dieci location italiane, è stata scelta Vaccarizzo in considerazione di alcuni indicatori: la valenza storica del territorio, le risorse attrattive, la disponibilità della comunità locale. La sfida è quella di contrastarne lo spopolamento, nell'ambito del primo Societal Transformation Lab del Presencing Institute, piattaforma di ricerca per la trasformazione profonda dei sistemi e una una comunità di 5.500 membri. Le architette Federica Benatti e Michela Rossi e l'imprenditore Renzo Provedel, del team di Brit, scrive Il Sole 24 Ore, hanno in mente di attivare nel borgo calabrese processi di cambiamento attraverso la pratica della progettazione partecipata e il coinvolgimento della comunità nelle soluzioni dei problemi. Il borgo, ha spiegato Roberta Caruso, imprenditrice fondatrice a Montalto Uffugo del coliving Home for Creativity, coinvolta da Brit, "custodisce tradizioni e antichi mestieri. La bachicoltura e la lavorazione della seta, l'intaglio del legno, i prodotti tipici dell' agroalimentare, declinati in chiave contemporanea, costituiscono risorse su cui progettare un nuovo modello sociale ed economico, capace di ripopolare le case e rilanciare le attività".