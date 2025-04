Anche Vibo Valentia partecipa alla grande rete del Maggio dei libri, la manifestazione nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) e ideata per promuovere la lettura come strumento di crescita culturale e sociale. Il capoluogo vibonese propone un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgono lettori di tutte le età, valorizzando luoghi simbolici e scrittori del territorio ma anche di respiro nazionale. Sono circa una quindicina gli appuntamenti che si susseguiranno nel corso del prossimo mese, con numerose presentazioni di libri ma non solo.

«Ci sarà spazio per visite guidate al museo del Castello Normanno-Svevo, per letture ad alta voce, per la proiezione del documentario di Mimmo Calopresti, in collaborazione con la Calabria Film Commission, sulla tragedia di Cutro; documentario che è stato vincitore del nastro d'argento 2025» ha spiegato a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Maria Teresa Marzano, organizzatrice della rassegna insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia Stefano Soriano. «Ci sarà l'editoria calabrese, ma ci saranno importanti personalità a livello nazionale a partire da Antonio Padellaro, Fabio Ciconte, ci sarà come detto Mimmo Calopresti. Insomma sono davvero soddisfatto del programma realizzato» ha aggiunto Soriano.

Una vera e propria festa dei libri e della lettura, con la maggior parte degli appuntamenti che si svolgerà all’interno dello storico Palazzo Gagliardi: «Questo è importante, perché quello che ho sempre detto è che Palazzo Gagliardi deve essere il palazzo della cultura e tutto quello che stiamo facendo va proprio in questa direzione», ha sottolineato l’assessore Soriano, che ha aggiunto: «Mi piace rimarcare, poi, la rinnovata collaborazione con la Camera di commercio, che si ripete anche in questa occasione come già avvenuto per gli eventi natalizi e della Pasqua. E sempre con un occhio alla letteratura, ricordo che il 16 maggio il Comune di Vibo sarà presente al Salone del libro di Torino».

Una manifestazione che si rivolge anche ai più piccoli, tra i momenti a loro dedicati anche quello del 10 maggio alla Fattoria didattica e sociale dell’associazione di volontariato “La Goccia”. «Un luogo dove spesso si fanno delle cose molto interessanti - ha spiegato Maria Teresa Marzano - è una bellissima realtà e allora abbiamo pensato di coinvolgerla anche perché riteniamo che la lettura ad alta voce, all'aperto, a maggio, possa essere una cosa molto carina e apprezzata». Continua a leggere su ilVibonese.it