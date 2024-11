Buon vino, spettacoli dal vivo e un centro storico da scoprire e ammirare in tutto il suo splendore. Vibo Valentia si prepara alla quarta edizione di VicolidiVini. La manifestazione enologica promossa da Saturnalia quest’anno si terrà nel clou dell’estate, il 28 luglio, per attirare ancora più visitatori. Un viaggio nel cuore della città con il calice in mano da largo Antico Collegio a piazza Terranova sino a Scesa Carmine. Luoghi che diventeranno aree concerto mentre artisti di strada incanteranno con le loro performance, tra buon cibo da degustare e i migliori vini delle cantine calabresi da sorseggiare. L’evento, tra i più riusciti degli ultimi anni, è stato presentato a Palazzo Santa Chiara di fronte ad istituzioni e addetti ai lavori. L’enoturismo, è stato ricordato tra le altre cose, può affermarsi anche a Vibo Valentia mentre l’amministrazione comunale ha promesso dal canto suo di consegnare un centro storico in perfetto stato, ordinato e restituito al suo splendore originario.