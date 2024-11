Si terrà il 24 novembre alle 10:00 presso la sala video dell’Isituto Itt B. Chimirri di Catanzaro la presentazione del libro “La vita per forza” di Maria Claudia Conidi. All’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presenzieranno la stessa autrice del libro, avvocato, e la referente del centro antiviolenza Monda Rosa, Romina Ranieri. L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti rispetto ad una tema, quello della violenza sulle donne, che troppo spesso si traduce in tragici femminicidi, alla luce degli ultimi episodi si cronaca.

La trama

Nel libro l'autrice racconta la storia di vita di una donna che, nel corso della sua esistenza, è stata vittima di atroci sofferenze. Ciò che più colpisce è che si tratta della rappresentazione di una crudele storia di vita vera. La storia di una donna vittima, vittima perché donna e ancor più perché donna straniera. In un'epoca in cui i femminicidi si susseguono a ritmo incessante, la storia di Mariana è la storia di una donna che si salva. La sua esistenza, però, è stata complicata e crudele, perseguitata dalle violenze degli uomini. Prima Ivan in Romania e poi Giovanni, in Italia, uomo violento che ha fatto di Mariana una sua proprietà; un oggetto su cui riversare la violenza.