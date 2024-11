L'attrice Eleonora Manara porta sul palco un vero e proprio progetto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul femminicidio e sui soprusi in generale

Alle Terme di Galatro venerdì 24 novembre alle ore 18 va di scena “Acido”, l’emblematico spettacolo teatrale della grande attrice Eleonora Manara, per dire no alla violenza sulle donne.

Un evento importante - comunica Mimmo Lione, amministratore unico delle Terme di Galatro, per un sostegno al contrasto della violenza e in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La ferma intenzione è quella di sensibilizzare il pubblico nei riguardi del fenomeno del femminicidio in primis, ma anche di ogni forma di sopruso esercitato nei confronti delle donne che anche nelle ultime ore, in vista di una data così sentita, non arresta la sua corsa vergognosa.

"Acido", per l’autrice, è molto più che uno spettacolo teatrale. È un progetto per sensibilizzare le persone e l’intera opinione pubblica su una follia dilagante di cui si parla poco. Nel testo si parla dell’acido come vendetta per annientare chi si è detto di amare, una donna con cui il carnefice aveva avuto figli e condiviso una vita. Un grazie a Domenico Pantano, attore, regista e direttore artistico del Tca Teatro Calabresi Associati per l’opportunità e per questa sinergia nata con Terme di Galatro che sarà foriera di ulteriori eventi nello splendido scenario della struttura termale.