La gara canora è in programma al Cinema teatro. I piccoli saranno valutati da una giuria di esperti

Proseguono a pieno ritmo i preparativi per la II edizione dello Zecchino d'Argento, la gara canora per bimbi dai 3 ai 10 anni, organizzata dal Cinema Teatro Comunale da un'idea del presidente onorario Paolo Abramo. Lo comunica una nota stampa. Tantissime le richieste pervenute ma, da regolamento, soltanto 16 sono stati i bambini ammessi. L'appuntamento è per sabato 1 giugno, alle ore 19, al Comunale di Catanzaro dove si terranno le esibizioni e la designazione dei vincitori, ai quali verranno assegnati dei premi.



I piccoli – che saranno accompagnati dal Coro Arcobaleno diretto da Irene Infante - verranno giudicati da una giuria di esperti presieduta da Francesco Pollice, direttore del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo e direttore artistico della stagione Ama Calabria e composta dalla cantastorie Francesca Prestia, dal maestro Rosario Raffaele e dal giornalista Davide Lamanna. Durante la serata ci sarà la speciale esibizione del Coro dell'Istituto Comprensivo “Mattia Preti” diretto da Francesca Prestia. L’edizione (collabora Catanzaro Informa) sostiene "Operazione Pane", il progetto di Antoniano onlus e Zecchino d'Oro Official per aiutare le mense francescane.