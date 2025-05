Attesi in riva al Crati, dal 21 al 23 giugno, oltre 200 delegati provenienti da più di 60 Paesi. Per le aziende calabresi una straordinaria opportunità per investire su nuovi mercati

Dal 21 al 23 giugno 2025, la Camera di Commercio di Cosenza ospiterà la 34ma Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), un evento di rilievo internazionale realizzato in collaborazione con Assocamerestero, con il contributo di Unioncamere e il supporto di Promos Italia.

Pilastro strategico

Le 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero, attive in 63 Paesi e costituite da oltre 21.000 operatori italiani ed esteri, rappresentano un pilastro strategico per la promozione del Made in Italy nel mondo, facilitando l’accesso delle PMI italiane ai mercati internazionali e contribuendo all’attrazione di investimenti esteri. La Convention rappresenta un’opportunità unica per le aziende locali, che potranno entrare in contatto diretto con i 200 delegati delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. Sarà una preziosa occasione per confrontarsi, fare networking e approfondire le prospettive di sviluppo nei mercati globali. Le imprese potranno anche esplorare nuove opportunità di business, avviare collaborazioni con operatori internazionali e ampliare la propria rete commerciale a livello mondiale.

I temi dell’internazionalizzazione

Durante l’evento, saranno affrontati temi di grande attualità legati all’internazionalizzazione, al commercio internazionale e alle strategie da mettere in campo per affrontare le sfide globali in un mondo sempre più interconnesso. Inoltre, la Convention sarà un’importante occasione di formazione e aggiornamento, in cui le aziende italiane potranno acquisire competenze e strumenti per competere sui mercati esteri, adattandosi alle dinamiche di un contesto economico globale in continua evoluzione. Alle riunioni interne del 21 e 22 giugno seguirà il convegno del 23 giugno dal titolo Destinazione Calabria che sarà concluso dagli interventi del Ministro per le Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Presidente di Unioncamere Andrea Prete. Non è esclusa inoltre la presenza del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

Incontri B2B

Le imprese cosentine avranno l’opportunità di partecipare a incontri B2B individuali con i rappresentanti delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, mirati a favorire partnership commerciali e opportunità di investimento. Gli incontri saranno organizzati sulla base delle esigenze specifiche delle aziende, con il supporto di Assocamerestero e Promos Italia, e si svolgeranno lunedì 23 giugno dalle 14:30 alle 18:30. La partecipazione è totalmente gratuita ed è rivolta esclusivamente alle imprese aderenti al progetto SEI – sostegno all’export.

Premialità per le imprese

In occasione della Convention Mondiale, la Camera di Commercio di Cosenza intende inoltre valorizzare la partecipazione delle imprese locali e promuovere la creazione di accordi con le Camere di Commercio italiane all'estero. A tal fine, sono previsti incentivi per le aziende che sigleranno accordi di collaborazione con le CCIE entro il 31 ottobre 2025. Tra i premi previsti l’accesso prioritario a fiere ed eventi organizzati dalla Camera di Commercio nel biennio 2025-2026; un voucher fino a 3.000 euro per le prime 6 imprese che stipuleranno accordi con le CCIE; una campagna di promozione aziendale sui canali ufficiali della Camera di Commercio di Cosenza; una targa di merito recante l’attribuzione del riconoscimento di Impresa Internazionale. Inoltre le aziende che partecipano agli incontri con le Camere di commercio italiane all'estero potranno usufruire di un'assistenza personalizzata da parte di Promos Italia finalizzata a ottenere informazioni per l’accesso alla piattaforma di business matching InBuyer che permette la costruzione di una vetrina promozionale virtuale e facilita la realizzazione di incontri con qualificati buyers esteri.

Conferenza stampa di presentazione

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, introdotta dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza Erminia Giorno, oltre al presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri ed al Presidente di Assocamerestero Mario Pozza, ha partecipato anche il segretario generale di Assocamerestero Domenico Mauriello.