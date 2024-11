Tra mari e monti previsto il pienone. Musei e parchi archeologici aperti

Sara' una giornata di Ferragosto all'insegna dei dati positivi per la Calabria. L'aumento di presenze turistiche, registrate dall'Osservatorio regionale, ha indicato un'annata importante per tutta la regione e che si conferma anche nelle previsioni per la principale giornata di festa dell'estate.

Previsto il pienone

Tra mare e monti si prevede il pienone, con diversi esercizi pubblici che indicano il "tutto esaurito" anche per la giornata successiva del 16 agosto. Ad aggiungere ulteriore interesse sono anche i musei ed i parchi archeologici aperti nella giornata di oggi, offrendo una ulteriore possibilita' di scelta per trascorrere la giornata all'insegna della cultura. Al mare gli stabilimenti balneari non hanno disponibilità di posti, ma anche in montagna e negli agriturismi le indicazioni sono ottime. In tanti sceglieranno il pic-nic sia in spiaggia che in montagna, a stretto contatto con la natura.

La Capitaneria di porto e le forze dell'ordine hanno preannunciato l'aumento dei controlli sia in mare che sul territorio, con l'obiettivo di garantire una giornata all'insegna della sicurezza. Soddisfazione e' stata espressa dalla Coldiretti Calabria per l'aumento delle presenze e il consumo dei prodotti a chilometro zero che costituiscono la base di tutti i menu per la giornata ferragostana. (AGI)