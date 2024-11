Torna rovente la vertenza dei lavoratori della Puliservice a Vibo Valentia che, anche dopo l’avvio della procedura per il licenziamento collettivo, continuano a prestare servizio presso gli uffici di diverse amministrazioni statali e regionali.



Rimangono in stato di agitazione, e minacciano lo sciopero, all’esito di un incontro – solo l’ultimo in ordine di tempo – avvenuto nella sede della Uil di Vibo Valentia, diventata per una mattinata l’amplificatore di un disagio e di una rabbia che presto potrebbero sfociare in nuove forme di protesta eclatante.



«Mi sono alzata alle 5 ugualmente questa mattina – racconta una lavoratrice – recandomi sul luogo di lavoro e facendo lo stesso il mio dovere».



Testimonianze improntate all’amarezza, come quella di chi spiega che «ci devono pagare 3 stipendi e parliamo di cifre irrisorie: io dovrei prendere 300 euro al mese».



Domenico Fraone, segretario della categoria Ambiente e Servizi della Uil Trasporti di Catanzaro, spiega che è stata mandata una nota agli enti committenti perché – nelle more del fallimento del consorzio nazionale Manital Idea – facciano altri appalti per assicurare la continuità lavorativa.



«Inps e Regione – afferma il sindacalista – sembrano in stand by rispetto alle nostre richieste ed è per questo che non escludiamo di ricorrere alla proclamazione dello sciopero generale».