I fondi serviranno a coprire 14 progetti già appaltati e assegnati per ridare vitalità al centro storico

E' stata firmata la convenzione che assegna al comune di Mormanno i fondi destinati dal dipartimento di Protezione civile nazionale per la ricostruzione post terremoto del 26 ottobre 2012.

«Per Mormanno - ha detto il sindaco Giuseppe Regina - ora si può dire davvero che inizia una fase nuova, che passa dalla ricostruzione e dalla valorizzazione del centro storico. Siamo felici e determinati, abbiamo lottato per ottenere questo risultato ed ora, dopo qualche intoppo burocratico, possiamo dire che la battaglia è vinta».

La convenzione - come riporta l’Ansa - stanzia circa 10 milioni di euro che serviranno a ridare vitalità in particolare al centro storico, il luogo più colpito. I fondi sono stati assegnati alla Regione per essere trasferiti e gestiti dai Comuni. Le risorse serviranno a coprire 14 progetti già andati a gara, appaltati ed assegnati. La fase di messa in sicurezza e di ricostruzione si affiancherà a quella dei contributi per le famiglie intervenute autonomamente per l'agibilità delle proprie abitazioni.