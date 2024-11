Il governatore della Calabria alla presentazione dell'avvio dei lavori del terzo macrolotto Sibari – Roseto: «L’aumento dei turisti nel 2017 grazie alla percorribilità dell'autostrada»

«Dal prossimo primo luglio non tollereremo un solo cantiere aperto sull'autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo. Vogliamo che l'intera autostrada, come è successo l'anno scorso, sia sgombra da cantieri e che non vi siano interruzioni soprattutto nel tratto da Cosenza ad Altilia». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, alla presentazione dell'avvio dei lavori del terzo Macrolotto Sibari - Roseto della 106 Ionica, presente l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani.

«L'anno scorso l'aumento dei turisti in Calabria - ha aggiunto Oliverio - è dipeso anche dal fatto che l'autostrada era completamente percorribile. Sono sicuro che anche quest'anno, dal primo luglio, sarà così».(Ansa)

