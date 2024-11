Sono ospiti dello storico Palazzo Marignoli di Roma gli studenti del corso di laurea in ingegneria gestionale dell’Università della Calabria, impegnati nel Percorso d’Eccellenza 2024 e protagonisti di una full immersion con i professionisti di Accenture, la multinazionale statunitense con sede legale a Dublino, in Irlanda, considerata la più importante ed articolata società di consulenza strategica del mondo. L’esperienza è condotta nel Gen AI Studio, ambiente della sede Accenture della capitale, progettato per guidare la trasformazione digitale delle imprese e delle istituzioni italiane attraverso l’Intelligenza Artificiale Generativa. Qui, le aziende possono collaborare con gli esperti di Accenture in un ambiente collaborativo e interattivo, sperimentando le più recenti tecnologie e metodologie di sviluppo innovativo.

Opportunità unica

«La visita al Gen AI Studio di Accenture a Roma è stata un'opportunità unica per i nostri studenti che ha consentito loro di immergersi nell'innovazione e nelle tecnologie all'avanguardia - dice Giusy Ambrogio, coordinatrice del corso di laurea in ingegneria gestionale e direttrice del Percorso di Eccellenza – E’ stato un momento emozionante che ci ha offerto una visione chiara del potenziale e delle possibilità che il futuro ha da offrire grazie alla Gen AI. Ringrazio Accenture per la più che proficua collaborazione che ci lega ormai da anni».

Challenge on-site come esperimento formativo

Grazie a questa formazione on-site le eccellenze del corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Unical hanno avuto l’opportunità di toccare con mano come le innovazioni nel campo della Generative AI siano di supporto ai processi strategici e decisionali dei manager di oggi e domani. Durante l'evento gli studenti, chiamati a risolvere il progetto non semplice di reinventare l’università del futuro, hanno presentato le loro idee, risultato del lavoro di oltre un mese. Il team Enigmi, composto da Guido Barbieri, Luca Imperio, Alessandro Domenico Mafrica e Alessandro Russo, è risultato vincitore della challenge, ed è stato premiato da Accenture. Il Percorso d’Eccellenza del corso di corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale dell’Unical si conferma un'opportunità straordinaria per gli studenti più promettenti, fornendo loro un trampolino di lancio verso il successo professionale. Equiparato a uno short-MBA cucito su misura sulle expertise degli ingegneri gestionali, questo percorso arricchisce l'esperienza accademica con seminari condotti da manager di aziende di spicco. Nell'ambito dell'edizione del 2024, i migliori studenti del corso hanno collaborato con manager provenienti da aziende di rilievo e sperimentato quattro diversi contesti aziendali: consulenza strategica, industry, logistica, innovazione e retail.