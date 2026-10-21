La società che gestisce gli scali regionali ridimensiona le voci di possibili carenze di carburante: « attivata per ripristinare la regolare disponibilità già per la giornata di domani»
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Con riferimento alle notizie circolate questa mattina, relative all’emissione dell’avviso di indisponibilità di carburante aeronautico presso gli Aeroporti Calabresi, Sacal precisa che, «grazie alle procedure operative già in essere, non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati nei prossimi giorni. Al riguardo, si aggiunge che Sacal si è tempestivamente attivata per ripristinare la regolare disponibilità di carburante già per la giornata di domani».