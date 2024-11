Questa la richiesta dei consiglieri comunali di Forza Italia ed Obiettivo Comune: “Lamezia? Scalo importante per il Meridione”

Il Comune di Catanzaro mantenga le quote di partecipazione al capitale di Sacal, la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme. Lo chiedono i consiglieri comunali di Forza Italia ed Obiettivo Comune. In un documento, si fa rilevare che "il Comune di Catanzaro detiene una partecipazione nella società di gestione Sacal spa; considerato che l'aeroporto internazionale di Lamezia, si fa rilevare fra l'altro, "è il piu' rilevante scalo della Calabria nonché' uno dei più importanti dell'Italia meridionale" che " l’utilità alla partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del trasporto pubblico aereo, contribuendo alla definizione dei servizi erogati" l'interesse generale del Comune di Catanzaro, si evidenzia, "e' di assoluta evidenzia al mantenimento delle quote societarie".

Pertanto "si ritiene fondamentale emendare la proposta deliberativa ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni" nella parte in cui si propone l'alienazione e/o riduzione della partecipazione del Comune di Catanzaro nella società Sacal spa "e di converso mantenere le attuali quote possedute".