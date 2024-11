Dal primo novembre Alitalia triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria-Roma tornando a un servizio Alitalia sullo scalo "Tito Minniti" di Reggio Calabria segue l'incontro tra il presidente della Sacal, Arturo De Felice, il Chief Strategy e Operations Officer di Alitalia, Massimo Iraci. Il nuovo funzionamento della compagnia italiana prevede, oltre al potenziamento dell'offerta per Roma Fiumicino, il mantenimento di un collegamento giornaliero tra Reggio Calabria e Milano Linate. Inoltre, un aereo Alitalia effettuerà la sosta notturna presso l'aeroporto Tito Minniti così.



La Compagnia italiana offrirà ogni settimana ai passeggeri di Reggio Calabria un totale di 28 frequenze per soddisfare le esigenze di mobilità del territorio. I nuovi voli per Roma Fiumicino, che saranno presto in vendita, consentiranno comode connessioni con il network internazionale e intercontinentale di Alitalia e partiranno da Reggio Calabria tutti i giorni alle ore 6:45 (arrivo a Fiumicino alle 8:00), alle 11: 10 (arrivo alle 12:25) e alle 18:30 (arrivo alle 19:45). Da Roma i voli per Reggio Calabria decolleranno alle ore 9:10 (arrivo al 'Tito Minniti' alle 10:20), alle 13:30 (arrivo alle 14,40) e alle 21:35 (arrivo alle 22:45). I collegamenti fra Milano e Reggio Calabria prevedono la partenza da Linate alle ore 8:40, con arrivo a Reggio alle 10:20. Dall'aeroporto dello Stretto il volo per Milano alle 11:05 e atterra a Linate alle 12:45. (AGI)