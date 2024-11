I primi cittadini si sono riuniti nel pomeriggio per firmare il protocollo d'intesa per il finanziamento di 240mila euro in favore del marketing dello scalo

È stato sottoscritto, consequenzialmente agli impegni già precedentemente assunti, il protocollo di intesa tra i sindaci della provincia di Crotone che, su invito del primo cittadino pitaogorico Ugo Pugliese, relativo al sostegno allo sviluppo commerciale, di marketing e pubblicitario dell'aeroporto di località Sant'Anna. A firmare con il sindaco di Crotone, i colleghi di Scandale, Roccabernarda, Melissa, Carfizzi, Cirò, Casabona, Verzino, Caccuri, Cutro, Santa Severina, Castelsilano, San Nicola dell'Alto, Crucoli, Umbriatico, Cotronei, Belvedere Spinello, Mesoraca e il commissario straordinario di Cirò Marina. Si tratta di un impegno economico di 240.000 €. La firma di questa sera di fatto formalizza l'impegno già avviato di sostegno all'aeroporto.

Secondo una nota dell'ente comunale crotonese, l'azione di supporto darebbe ulteriore impulso alla fase di star up delle attività dello scalo che già in queste settimane sta dando risultati importanti in termini di utenza, accelerando i processi di raggiungimento dei target previsti e migliorando le perfomances.

«Ringrazio i colleghi sindaci firmatari del protocollo per l'alto senso di responsabilità – ha dichiarato nella nota Ugo Pugliese - hanno dimostrato grande attenzione per il territorio, per i cittadini, per lo sviluppo di tutta la provincia di Crotone. Naturalmente auspico che coloro i quali non hanno inteso partecipare in questa fase colgano l'opportunità di condividere l'idea che l'infrastruttura aeroportuale rappresenta la via fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio».