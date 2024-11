Un sit-in che si terrà sabato 24 febbraio in piazza della Resistenza nel capoluogo pitagorico per il diritto alla mobilità

L'aeroporto di Crotone non riesce a decollare. Dopo l'incontro avuto in Regione con Sacal, al quale hanno partecipato anche vari amministratori locali, il sindaco pitagorico Ugo Pugliese ha ribadito che c'è la predisposizione ad sostenere in ogni modo la società che gestisce lo scalo, ma prima si vuole vedere un reale piano di volo. Chi, ormai, non crede ai tanti di giri di parole, è il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone, un nucleo di cittadini che si è battuto affinchè ci fosse un rilancio del Pitagora, che ha indetto per sabato 24 febbraio una manifestazione in piazza della Resistenza a Crotone. «Come avevamo preventivato, non c'è nulla di concreto – ha dichiarato Francesco Turano, membro del Comitato – notizie delle ultime ore dicono addirittura che Sacal vuole mollare. Tutti hanno capito che, se vogliamo volare, dobbiamo mettere risorse. Invitiamo tutti i cittadini e tutte le istituzioni, chiunque ami questo territorio, a scendere in piazza con noi». Il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone, in occasione della mobilitazione svoltasi a Lamezia lo scorso 9 febbraio, ha ritenuto di non partecipare: «è arrivata fuori tempo massimo – afferma Turano – ci è parsa una parata pre elettorale, e non volevamo minimamente essere strumentalizzati, perchè noi siamo un comitato di cittadini senza nessun colore politico addosso».