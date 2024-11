Il gruppo è scettico rispetto alla ripresa dei voli da parte di Ryanair solo per quattro mesi. Pieno sostegno da parte delle altre associazioni calabresi

Il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone sta organizzando una manifestazione davanti la sede di Enac a Roma per venerdì 20 aprile. Questa decisione – secondo una nota del comitato – nasce dal non soddisfazione della riapertura dello scalo di Sant'Anna per quattro mesi, ovvero per il periodo nel quale la Ryanair riattiverà i voli da e per Crotone. «È evidente – scrive - che bisogna essere fiduciosi e ottimisti, e non saremmo i lottatori che siamo se l’ottimismo non fosse una delle forze che ci sollecitano a continuare! Ma d’altro canto è vero che troppe volte siamo stati ingannati da annunci di imminenti aperture e umiliati da fantomatiche compagnie: del genere di Flyservus, per intenderci». Secondo il Comitato Cittadino Aeroporto bisogna andare con i piedi di piombo e non lasciarsi prendere dall’euforia per il ritorno della compagnia aerea irlandese.



«Ricordiamo – continua la nota - che si procede ancora senza un piano industriale serio che comprenda tutti e tre gli aeroporti, così come il bando di gara trentennale che la Sacal si è aggiudicato richiedeva; che non sono state fornite le assicurazioni di solidità finanziaria che avrebbero dovuto permettere una normale gestione dell’intero sistema Aeroportuale Calabrese, così come il bando di gara trentennale che la Sacal si è aggiudicato richiedeva. Intanto giugno è ancora lontano; e poi, dopo ottobre, che cosa succederà? Tutti a terra».Queste, dunque, le motivazioni che stanno spingendo il Comitato Cittadino a manifestare a Roma davanti la sede di Enac; intanto hanno incontrato nella Capitale tutte le associazioni di calabresi, che hanno manifestato la loro totale adesione alla causa.