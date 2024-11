È prevista per venerdì 9 febbraio davanti la sede di Sacal a Lamezia la manifestazione per la mobilità. Ryanair sarebbe interessata a volare dal Pitagora

Sull'aeroporto di Crotone il radar sembra non captare nessun segnale particolare. Il prossimo 9 febbraio è in programma la manifestazione davanti gli uffici della Sacal a Lamezia Terme, come annunciato nelle ultime riunioni convocate dal sindaco Ugo Pugliese insieme ai sindaci, ai sindacati, alle associazioni e ai comitati. Solo il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone ha annunciato la non presenza al sit-in di venerdì prossimo.

Ad oggi il tutto resta da definire, come indicano alcune indiscrezioni. Per quanto riguarda i vettori che dovrebbero servire il Pitagora, sembra sfumare l'ipotesi della People Fly - società italiana che opera nei voli charter come broker – considerato anche il fatto che non ci sono stati più contatti con la Sacal e nessun riscontro con l'ente comunale pitagorico, interpellato dalla stessa società per discutere dell'attività volativa e degli investimenti da mettere in campo su Crotone. Per quanto riguarda Ryanair – secondo il Comitato Cittadino a colloquio con il Direttore Generale di Enac Alessio Quaranta – ci sarebbe un reale interessamento della compagnia low-cost irlandese. Dunque, silenzio su alcuni fronti: sarà la quiete prima della tempesta?