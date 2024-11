La programmazione dal 9 giugno al 15 settembre per Bergamo e Verona

Secondo quanto riporta il sito aeroporticalabria.com, sembrerebbe che per lo scalo di Crotone si stia aggiungendo per l'estate un altro vettore, oltre al già annunciato ritorno di Ryanair dal primo di giugno. Si tratta, infatti, della compagnia aerea Albastar, la quale partirà con i voli ogni sabato dal 9 giugno al 15 settembre, per Bergamo e Verona.

Questo, sempre secondo il sito, avverrebbe in sinergia con il tour operator Futura Vacanze che offre i pacchetti “Vacanze in Calabria”, proponendo diverse opzioni tra le numerose località turistiche calabresi dislocate sulla fascia jonica e il vicino aeroporto di Crotone, e sulla fascia tirrenica e il vicino aeroporto di Lamezia Terme.