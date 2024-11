L'incontro farebbe presumere l'annullamento della manifestazione precedentemente prevista per il 19 gennaio a Lamezia Terme

Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha invitato tutti i sindaci della fascia ionica ad una assemblea che si terrà il prossimo 20 gennaio alle ore 10.30 nella Sala Consiliare del Comune per condividere insieme azioni a sostegno della riapertura dell'aeroporto S. Anna. Lo comunica un nota dell'ente comunale.

“A tale riguardo sono a chiedere alla Tua comunità di partecipare allo sforzo comune che stiamo mettendo in campo per sollecitare Sacal, che gestisce l'infrastruttura. La tua adesione sarà fondamentale per sostenere questa battaglia che è di tutti perché il diritto alla mobilità è di tutti. Pertanto ti invito all'assemblea che si terrà il prossimo 20 gennaio 2018 per discutere dello stato dell'arte e per l'organizzazione della manifestazione finalizzata ad ottenere in tempi rapidi la ripresa dell’attività volativa sull'aeroporto S. Anna”: è questo parte dell'invito inviato dal primo cittadino pitagorico ai colleghi della fascia jonica. All'assemblea – scrive la nota - parteciperanno associazioni, sindacati, comitati cittadini, i consiglieri comunali della massima assise cittadina.

Questo, dunque, farebbe presumere l'annullamento della manifestazione davanti la sede della Sacal a Lamezia Terme, organizzata precedentemente per venerdì 19 gennaio, visto che non ci sarebbe stato un annullamento ufficiale ma, da quanto emerso dall'ultima riunione tenutasi qualche giorno tra Pugliese, i sindacati e le associazioni, il tutto era rimasto in stand-by. Si aspettano novità sul fronte Ryanair, quale nuovo interlocutore per poter far partire i voli dall'aeroporto di Crotone.