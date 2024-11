Per la prima volta in Calabria da Francoforte e Lipsia: SunExpress vola a Lamezia Terme

La compagnia aerea SunExpress per la prima volta avvia il servizio dalla Germania a Lamezia Terme in Calabria - sulla costa meridionale italiana - con la sua ampia offerta di hotel, appartamenti e bed & breakfast . Da Francoforte e Lipsia il vettore offre voli senza scalo ogni Sabato dal 7 maggio fino al 29 ottobre 2016. La durata del volo è meno di tre ore . " SunExpress registra una domanda crescente in Germania per la destinazione Sud Italia - e noi venendo incontro questi desideri del mercato dei viaggi per iniziare comodi servizi settimanali durante la stagione estiva ", spiega Peter Glade , Direttore Commerciale presso SunExpress .



“Sacal dà il benvenuto a SunExpress, che apre la stagione estiva con i voli da e per Francoforte e Lipsia - commenta il presidente della società di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme, Massimo Colosimo. Una partenza che dimostra quanto la Sacal vada incontro alle richieste dei passeggeri.”



Da Francoforte i voli partiranno alle 5.30 e atterreranno Lamezia Terme alle 7.55. L’orario di partenza dallo scalo lametino è previsto alle 15.35 e arrivo a Francoforte alle 18.25. La partenza dallo scalo di Lipsia è alle 12.15 con arrivo a Lamezia Terme alle ore 14.45. Da Lamezia il volo partirà alle 20.45 con atterraggio a Lipsia alle ore 23.15.