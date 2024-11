«Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. L'aeroporto 'Tito Minniti' di Reggio Calabria è pronto per il rilancio». Lo afferma, in una nota, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. «Quella del mantenimento dei voli Alitalia nell'Aeroporto dello Stretto - prosegue il Ministro - è una gran bella notizia, che arriva a seguito di un fitto dialogo e di incontri che abbiamo avuto tra il mio Ministero, l'Enac e il vettore di bandiera. Ora che si è garantita la continuità dei collegamenti con Roma e Milano, la società di gestione si impegni a stimolare il rilancio ed a gestire al meglio l'inversione di rotta di questo aeroporto per il quale il Governo del cambiamento, con la Legge di Bilancio, ha stanziato 25 milioni di euro in due anni».

LEGGI ANCHE: Aeroporto di Reggio, intesa con Alitalia: mantenuti i voli per Roma e Milano