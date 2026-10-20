«Superano i 282 milioni di euro le risorse erogate da Arcea a favore del comparto agricolo calabrese nel corso dell’anno finanziario compreso tra il 16 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026, nell’ambito del Piano Strategico della Pac (Psp). Si tratta di un risultato che conferma il lavoro svolto nel corso dell’intero anno finanziario per assicurare l’erogazione delle risorse comunitarie e nazionali destinate all’agricoltura calabrese, offrendo alle aziende un supporto concreto in una fase particolarmente delicata.

Lo rende noto l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che evidenzia l’impegno della Regione Calabria e dell’Agenzia regionale per garantire continuità nei pagamenti e sostenere la liquidità delle imprese agricole.

L’importo complessivamente liquidato è pari a 282.176.728,78 euro, di cui 111.502.810,78 relativi al Psp 2023-2027 Sigc, 61.055.720,06 riferiti al Psp 2023-2027 No Sigc e 109.618.197,94 euro nell’ambito del Psp 2014-2022 Misto.

Inoltre, nei giorni scorsi Arcea ha disposto una liquidazione di 1.387.392,40 euro destinata agli interventi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura relativi alla campagna 2026.

«Questi numeri – sottolinea Gallo – assumono un significato ancora più importante in un momento complesso per l’agricoltura, segnato dall’aumento dei costi di produzione, dalle difficoltà dei mercati e dalle proteste che stanno interessando il settore. Siamo consapevoli delle preoccupazioni degli agricoltori e delle difficoltà che quotidianamente affrontano. Per questo garantire regolarità e continuità nell’erogazione delle risorse rappresenta una priorità. Gli oltre 282 milioni liquidati nell’arco dell’anno finanziario testimoniano un impegno concreto che intendiamo proseguire attraverso il lavoro di Arcea, per sostenere le imprese, assicurare maggiore certezza nei pagamenti e accompagnare il comparto in questa fase delicata. Sappiamo che c’è ancora molto da fare – rimarca in conclusione l’assessore Gallo – ma la nostra attenzione verso il mondo agricolo resta massima».