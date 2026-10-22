Ad Aiello Calabro il confronto con i rappresentanti del Ministero dell'Economia e della Commissione europea. La spesa del programma comunitario 2023-2027 raggiunge il 40%, sopra la media nazionale. L'assessore regionale interviene anche sulle proteste degli agricoltori e annuncia il raddoppio delle risorse per i rimborsi

La Regione Calabria raddoppia le risorse destinate agli agricoltori per fronteggiare il caro gasolio, portando il fondo da 5 a 10 milioni di euro. L'annuncio arriva dall'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, a margine della riunione congiunta del Comitato di sorveglianza del Psr Calabria 2014-2022 e del Comitato di monitoraggio del Csr Calabria 2023-2027, svoltasi ad Aiello Calabro alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione europea.

Un incontro dedicato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi europei, all'andamento della spesa e alle prospettive del comparto agricolo regionale, in una fase segnata dall'aumento dei costi di produzione e dalle mobilitazioni degli agricoltori.

Sul fronte dei finanziamenti europei, la Calabria registra un avanzamento del 40% della programmazione 2023-2027, secondo i dati aggiornati al 30 settembre. Una percentuale superiore alla media nazionale, mentre l'attuazione degli interventi a superficie si attesta intorno al 70%.

«I dati confermano la capacità della Calabria di programmare, impegnare e spendere efficacemente le risorse europee destinate all'agricoltura. Abbiamo raggiunto gli obiettivi della precedente programmazione, utilizzando fino all'ultimo centesimo delle risorse disponibili, e ci collochiamo tra le regioni più veloci anche nella nuova programmazione», dichiara Gallo.

L'assessore attribuisce i risultati al lavoro di semplificazione delle procedure e di accelerazione dei tempi, con interventi rivolti ai giovani, ai Comuni e alle imprese del comparto olivicolo.

Ma accanto ai risultati della programmazione europea restano le difficoltà delle aziende agricole, alle prese con il rincaro del carburante, la crisi dell'olivicoltura e gli effetti dei cambiamenti climatici. Siccità prolungate e precipitazioni intense contribuiscono, secondo Gallo, a creare «una vera e propria tempesta perfetta».

Il riferimento è anche alle proteste degli agricoltori che nelle ultime settimane hanno interessato il territorio calabrese.

«La Regione ha reagito mettendo subito in campo cinque milioni di euro per sostenere gli agricoltori in difficoltà – spiega Gallo – ed oggi il presidente Roberto Occhiuto, dimostrando grande sensibilità, ha ampliato la dotazione di ulteriori cinque milioni, portando a 10 milioni il fondo per i rimborsi della differenza di prezzo del gasolio».

L'assessore ricorda inoltre l'iniziativa avviata insieme a Basilicata e Puglia per ottenere la possibilità di utilizzare specifiche risorse del Complemento di sviluppo rurale per affrontare l'emergenza.

«Attendiamo le valutazioni del ministro Lollobrigida e della Commissione europea, con l'auspicio di individuare in tempi rapidi soluzioni concrete».

Durante la riunione è arrivato anche il riconoscimento dei risultati raggiunti dalla Calabria nell'utilizzo dei finanziamenti comunitari. Andrea Tivoli, rappresentante della Direzione generale Agricoltura della Commissione europea, ha ribadito che la regione figura tra le prime in Italia per l'attuazione della nuova programmazione.

Per Gallo, tuttavia, l'avanzamento della spesa deve accompagnarsi a misure capaci di sostenere le imprese in questa fase di difficoltà.

«La sfida è consolidare questi progressi e, allo stesso tempo, proteggere le aziende che stanno affrontando una fase particolarmente difficile. Continueremo a lavorare con il Governo e con le istituzioni europee perché le risorse disponibili possano tradursi in risposte efficaci per il territorio».