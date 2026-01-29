Unidata, Assolombarda e Confagricoltura hanno sottoscritto i primi accordi commerciali dell’anno con aziende dei Paesi del Golfo. Tre le tappe dei round economici che hanno consentito l’avvio delle intese: la prima all'Abu Dhabi Investment Forum (ADIF) di Milano, la seconda e la terza nella sede dell’Hub for Made in Italy di Italiacamp e nel quartier generale di Serdal Holding, azienda emiratina che svolge un ruolo attivo nella promozione di iniziative industriali nel Paese. Unidata fornirà tecnologie per l’innovazione delle infrastrutture di rete, Iot, Ia, smart service e cloud alle aziende locali. Assolombarda ha siglato un’intesa con Alghanim & Sons Group of Companies, colosso industriale del Kuwait che opera in diversi settori, dall’ingegneria alle infrastrutture. La partnership riguarda i settori della manifattura avanzata, dell’energia pulita e della trasformazione digitale e vede la partecipazione di Sace e Simest. Alghanim & Sons Group of Companies opera in 12 paesi dell’area. Confagricoltura ha invece sottoscritto con il Dipartimento per lo Sviluppo Economico di Abu Dhabi un accordo su programmi di investimento per l’ammodernamento della filiera agroalimentare e l’approvvigionamento idrico. Ai lavori dell'Abu Dhabi Investment Forum di Milano hanno preso parte Enel, Saipem, Haworth Lifestyle, Caracol, Anitec-Assinform e Fondazione Altagamma. La delegazione dei Paesi del Golfo, guidata dal presidente del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Ahmed Jasim Al Zaabi, era composta da oltre cento tra rappresentanti di aziende del settore privato e di enti governativi dell'emirato tra cui l'Abu Dhabi Investment Office e la Camera di Commercio e Industria di Abu Dhabi. A margine degli incontri, la Dogana di Abu Dhabi ha firmato un memorandum d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per migliorare la facilitazione degli scambi commerciali tra i due paesi.